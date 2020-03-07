Диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов

Самым полезным эксперт назвала йогурт. Среди его достоинств она выделила обилие быстроусвояемого белка, кальция, полезных бактерий. Кроме того, для употребления йогурта почти нет противопоказаний.

На второе место диетолог поставила кефир. При этом она отметила, что напиток противопоказан людям, страдающим от хронического гастрита, язвы и других проблем с желудком.

"Людей с такими проблемами от одного стакана кефира иногда начинает тошнить. А при кефирной диете ощущается еще и резкий упадок сил и дискомфорт в желудке. Поэтому употреблять его надо осторожно и умеренно", — заметила Ионова.

Далее в списке расположились айран и простокваша. В первом напитке встречается соль, которая не будет полезной для гипертоников. Во втором, по словам диетолога, не так много полезных бактерий.