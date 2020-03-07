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Диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов
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РИА Новости

Диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов

16:19 07.03.2020 (обновлено: 16:37 07.03.2020)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Врач-диетолог Лидия Ионова составила для телеканала НТВ рейтинг полезности молочных продуктов.
Самым полезным эксперт назвала йогурт. Среди его достоинств она выделила обилие быстроусвояемого белка, кальция, полезных бактерий. Кроме того, для употребления йогурта почти нет противопоказаний.
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На второе место диетолог поставила кефир. При этом она отметила, что напиток противопоказан людям, страдающим от хронического гастрита, язвы и других проблем с желудком.

"Людей с такими проблемами от одного стакана кефира иногда начинает тошнить. А при кефирной диете ощущается еще и резкий упадок сил и дискомфорт в желудке. Поэтому употреблять его надо осторожно и умеренно", — заметила Ионова.

Далее в списке расположились айран и простокваша. В первом напитке встречается соль, которая не будет полезной для гипертоников. Во втором, по словам диетолога, не так много полезных бактерий.
На последнее место эксперт поставила ряженку. Она отметила, что из-за термообработки в топленом молоке появляются конечные продукты гликирования, которые считаются фактором старения и развития болезни Альцгеймера.
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Лидия Ионовамолочные продуктыОткрытия - РИА НаукадиетаПитание
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