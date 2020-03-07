Папа Римский выступит на воскресной аудиенции через онлайн-стриминг

"Молитва будет транслироваться в прямом эфире (YouTube-канала) Vatican News и на экранах на площади Святого Петра и распространяться Vatican Media среди средств массовой информации, которые сделают об этом запрос, чтобы обеспечить возможность участия верующих", - говорится в сообщении. Уточняется, что аудиенция состоится "в зале библиотеки Апостольского дворца, а не на площади из окна".