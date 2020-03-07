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Пакистан после карантина открыл погранпункт на границе с Ираном
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РИА Новости

Пакистан после карантина открыл погранпункт на границе с Ираном

16:12 07.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Пакистан открыл пограничный пункт Тафтан на границе с Ираном по истечении 14-дневнего карантина из-за опасений распространения коронавируса, сообщает телеканал Geo.
Ранее власти приграничной пакистанской провинции Белуджистан информировали о закрытии границы с Ираном из-за распространения коронавируса. Спустя несколько дней Пакистан закрыл авиасообщение с Ираном.
Первые сообщения о распространении коронавируса в Иране появились 19 февраля. На сегодняшний день общее число заболевших в стране составляет 5823 человек. Из числа заболевших погибли 145 человек, выздоровели 1669.
В свою очередь власти Пакистана сообщали о пяти случаях заболевания в стране.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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