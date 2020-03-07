Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 716 человек

ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 716, скончались уже 11 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Таким образом число заболевших менее чем за сутки увеличилось более чем на 100 человек.
В пятницу вечером глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон сообщал о 613 заразившихся.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса