Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T16:26+0300
https://ria.ru/20200307/1568291890.html
Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 716 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218795_0:273:3154:2047_1036x0_80_0_0_7dcb31030202a8142a139d1af170b82b.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 716 человек

16:07 07.03.2020 (обновлено: 16:26 07.03.2020)
2706
© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 716, скончались уже 11 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Таким образом число заболевших менее чем за сутки увеличилось более чем на 100 человек.
В пятницу вечером глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон сообщал о 613 заразившихся.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
251301
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФранцияВ мире
Рекомендуем
Вид на здание французского сената в Париже
Во Франции у второго парламентария подтвердили заражение коронавирусом
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек
Медик в защитной маске
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 188 человек
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Генконсульство призвало французов отложить поездки в Россию
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
СМИ: число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло на 154
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Число заразившихся коронавирусом в Норвегии за сутки выросло до 136
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
В Италии жертвами коронавируса стали 233 человека
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 795 человек
Никола Дзингаретти
У лидера правящей партии Италии Дзингаретти подтвердился коронавирус
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
Медицинские работники в защитных костюмах
В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 160 человек
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Власти рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом петербурженки
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Число заразившихся коронавирусом в Бельгии достигло 169 человек
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке.
В России выявлено четыре новых случая коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния