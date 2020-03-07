В Азербайджане из-за COVID-19 до 27 марта закроют учебные заведения

Ранее было принято решение остановить занятия до 10 марта. В республике диагностировали коронавирус у девяти человек. Один из зараженных - гражданин России.

"Продолжаются неотложные меры для предотвращения угрозы распространения на территории Азербайджана коронавируса COVID19. Согласно распоряжению кабмина, в целях предотвращения случаев заражения и продолжения медико-профилактических, дезинфицирующих и других превентивных мер во всех образовательных учреждениях, расположенных на территории страны, до 27 марта приостанавливается учебный, учебно-воспитательный процесс...", - сообщает оперативный штаб при кабмине республики.