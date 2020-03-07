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В Азербайджане из-за COVID-19 до 27 марта закроют учебные заведения
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РИА Новости

В Азербайджане из-за COVID-19 до 27 марта закроют учебные заведения

16:02 07.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку. Архивное фото
БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Учебные заведения в Азербайджане будут закрыты до 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса в стране.
Ранее было принято решение остановить занятия до 10 марта. В республике диагностировали коронавирус у девяти человек. Один из зараженных - гражданин России.
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"Продолжаются неотложные меры для предотвращения угрозы распространения на территории Азербайджана коронавируса COVID19. Согласно распоряжению кабмина, в целях предотвращения случаев заражения и продолжения медико-профилактических, дезинфицирующих и других превентивных мер во всех образовательных учреждениях, расположенных на территории страны, до 27 марта приостанавливается учебный, учебно-воспитательный процесс...", - сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
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