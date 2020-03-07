В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 160 человек

"Сегодняшний отчет показывает, что еще 21 случай заболевания был выявлен в регионе Стокгольм. Таким образом, всего в регионе заболел 101 человек", - сообщают власти. Как отмечается, 76 заболевших заразились во время поездки на север Италии или имели непосредственный контакт с посещавшими этот регион людьми.