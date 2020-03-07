Лондон ответил на сообщения о включении в ряд опасных стран с COVID-19

ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский МИД ждет разъяснений от российских властей относительно сообщений о якобы включении Британский МИД ждет разъяснений от российских властей относительно сообщений о якобы включении Британии в перечень стран, по прибытии из которых люди обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Ранее, 5 марта, власти Москвы ввели в городе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции . Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина , люди, посещавшие страны и территории, где отмечались случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в РФ. Тех, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, "а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", власти города обязывают "обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ".

"Великобритания прямо не называется, но в некоторых сообщениях СМИ цитируются официальные источники, заявляющие, что Британия включена (в список) или будет включена. Мы в срочном порядке ищем разъяснений от властей", - говорится в заявлении МИД.

Британское внешнеполитическое ведомство отмечает, что прибывающих из Британии пассажиров в Москве могут попросить подписать документ о согласии на самоизоляцию на 14 дней.

"В небольшом количестве случаев иностранцы принудительно помещаются в карантин, если они не соглашаются на это требование", - предупреждает МИД.

Британский МИД отмечает, что в России небольшое количество случаев заражения коронавирусом.

Ранее в пятницу минздрав Британии сообщил, что количество заболевших коронавирусом в стране за день выросло на 47 до 163. Скончались двое.