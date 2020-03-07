Число заразившихся коронавирусом в Бельгии достигло 169 человек

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости, Мария Князева. Число случаев заражения новым Число случаев заражения новым коронавирусом Бельгии увеличилось до 169, говорится в Twitter бельгийской Федеральной службы по здравоохранению.

"В пятницу 6 марта 771 образец был проанализирован... 60 дали положительный результат на COVID-19, из них 40 во Фландрии, 5 - в Брюсселе и 15 - в Валлонии. На данный момент в Бельгии выявлено 169 случаев заражения COVID-19", - сообщает служба.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.