Число заразившихся коронавирусом в Бельгии достигло 169 человек

БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости, Мария Князева. Число случаев заражения новым коронавирусом в Бельгии увеличилось до 169, говорится в Twitter бельгийской Федеральной службы по здравоохранению.
"В пятницу 6 марта 771 образец был проанализирован... 60 дали положительный результат на COVID-19, из них 40 во Фландрии, 5 - в Брюсселе и 15 - в Валлонии. На данный момент в Бельгии выявлено 169 случаев заражения COVID-19", - сообщает служба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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