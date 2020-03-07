Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T15:53+0300
https://ria.ru/20200307/1568291371.html
Роухани призвал иранцев избегать ненужных поездок
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани призвал иранцев избегать ненужных поездок

15:53 07.03.2020
156
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани призвал жителей страны избегать лишних поездок и проявлять осторожность в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте иранского президента.
"Я призываю людей проявлять осторожность и избегать ненужных поездок и передвижений. Успех борьбы с коронавирусом зависит от долгосрочного сотрудничества иранского народа и исполнительных органов с Национальным штабом по борьбе с коронавирусом", - заявил президент в ходе заседания, посвященного ситуации с эпидемией.
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
Вчера, 13:54
В Иране за сутки более 20 человек умерли от COVID-19
Роухани выразил благодарность врачам и всему медицинскому персоналу за их работу, добавив, что "иранский народ, безусловно, никогда не забудет жертву врачей и медсестер".
С 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 5823 случая заражения, из них 145 - со смертельным исходом, выздоровели 1669 человек. Власти Ирана отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы. По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.
Власти постепенно переходят к формату видеоконференций при проведении мероприятий: подобное наблюдалось уже на этой неделе - брифинги министерства иностранных дел Ирана и правительства проводились без участия журналистов. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности, перенесены футбольные матчи на более поздний срок.
В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
101001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Хасан РоуханиМИД ИранаИранВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Пакистан после карантина открыл погранпункт на границе с Ираном
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Лондон ответил на сообщения о включении в ряд опасных стран с COVID-19
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Ирана связал санкции США с распространением коронавируса
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
В Иране за сутки более 20 человек умерли от COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах
В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 160 человек
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
В Азербайджане из-за COVID-19 до 27 марта закроют учебные заведения
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Число заразившихся коронавирусом в Бельгии достигло 169 человек
Медик в защитной маске
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 188 человек
Американские военные в Италии
Американский военнослужащий заразился коронавирусом в Италии
Женщина в медицинской маске в Париже
Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 716 человек
Люди в медицинских масках
Граждане США не могут выехать из Вифлеема из-за коронавируса
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Папа Римский Франциск
Папа Римский выступит на воскресной аудиенции через онлайн-стриминг
Российский предприниматель Виктор Бут
Бут призвал бизнесменов к осторожности в странах, связанных с США
Автомобиль скорой помощи в Иране
Избранный депутат парламента Ирана умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния