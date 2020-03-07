Роухани призвал иранцев избегать ненужных поездок

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Президент Президент Ирана Хасан Роухани призвал жителей страны избегать лишних поездок и проявлять осторожность в связи с распространением коронавируса , сообщается на сайте иранского президента.

"Я призываю людей проявлять осторожность и избегать ненужных поездок и передвижений. Успех борьбы с коронавирусом зависит от долгосрочного сотрудничества иранского народа и исполнительных органов с Национальным штабом по борьбе с коронавирусом", - заявил президент в ходе заседания, посвященного ситуации с эпидемией.

Роухани выразил благодарность врачам и всему медицинскому персоналу за их работу, добавив, что "иранский народ, безусловно, никогда не забудет жертву врачей и медсестер".

С 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 5823 случая заражения, из них 145 - со смертельным исходом, выздоровели 1669 человек. Власти Ирана отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы. По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.

Власти постепенно переходят к формату видеоконференций при проведении мероприятий: подобное наблюдалось уже на этой неделе - брифинги министерства иностранных дел Ирана и правительства проводились без участия журналистов. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности, перенесены футбольные матчи на более поздний срок.