Прокуратура попросила смягчить приговор двум фигурантам дела "Сети"*

САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Пензенской области внесла апелляцию на приговор фигурантам дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть"*, попросив смягчить наказание осуждённым Максиму Иванкину и Андрею Чернову, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура полагает, что размер наказания (Иванкину и Чернову) должен быть снижен с учетом требований законодательства", - сказала собеседница агентства.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"* (запрещено в России), которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнял источник.

В начале марта близ рязанской деревни были обнаружены скелетированные останки человека, присыпанные землей, следствие в ходе судебных экспертиз намерено установить, принадлежат ли они Екатерине Левченко. Девушка, пропавшая в Пензе в 2017 году, по одной из версий, была знакомой фигурантов дела "Сети"*. В то же время рязанские следователи расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено в 2017 году в Рязанской области.