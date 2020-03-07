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2020-03-07T15:46+0300
https://ria.ru/20200307/1568291146.html
Прокуратура попросила смягчить приговор двум фигурантам дела "Сети"*
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РИА Новости

Прокуратура попросила смягчить приговор двум фигурантам дела "Сети"*

15:46 07.03.2020
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© Фото : Penza Post/Alexander TuzovСудебное заседание по делу организации "Сеть" (признана террористической и запрещенна в РФ)
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
© Фото : Penza Post/Alexander Tuzov
САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Прокуратура Пензенской области внесла апелляцию на приговор фигурантам дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть"*, попросив смягчить наказание осуждённым Максиму Иванкину и Андрею Чернову, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура полагает, что размер наказания (Иванкину и Чернову) должен быть снижен с учетом требований законодательства", - сказала собеседница агентства.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"* (запрещено в России), которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнял источник.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
6 марта, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
В начале марта близ рязанской деревни были обнаружены скелетированные останки человека, присыпанные землей, следствие в ходе судебных экспертиз намерено установить, принадлежат ли они Екатерине Левченко. Девушка, пропавшая в Пензе в 2017 году, по одной из версий, была знакомой фигурантов дела "Сети"*. В то же время рязанские следователи расследуют убийство мужчины, тело которого было найдено в 2017 году в Рязанской области.
Ранее "Медуза" сообщила, что фигурант дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть"*, скрываясь за границей, признался в причастности к убийству Левченко и ее молодого человека Артема Дорофеева, а также назвал других соучастников преступления. Останки Дорофеева в конце 2017 года нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Впоследствии прокуратура области получила от родителей Левченко заявление с просьбой проверить осужденных по делу "Сети"* на причастность к ее исчезновению.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 февраля, 12:49
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьПроисшествия
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