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2020-03-07T21:14+0300
https://ria.ru/20200307/1568291085.html
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"

15:46 07.03.2020 (обновлено: 21:14 07.03.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
"Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2", — сказал глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.
Он добавил, что нужно проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях добывают этот вид углеводородов в России.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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"Нафтогаз" обсуждает с США меры против "Северного потока — 2"
По словам адвоката-эколога Корнелии Цим, готовившей заключение от имени института в Берлине, выбросы метана при добыче газа в России и Европе "выше, чем было указано исполнителями проекта". Она не уточнила, откуда взяла эту информацию.
Однако авторы статьи отмечают, что есть разные методы замера утечек метана и подсчитать ущерб от них очень трудно.
Представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG считают доводы экологов несостоятельными.
"Проект "Северный поток — 2" был разрешен по итогам обширной проверки его экологической безопасности", — подчеркнул представитель компании.
В Nord Stream 2 AG напомнили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран и ведется оно в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.
"Получив эти разрешения, компания Nord Stream 2 AG имеет право строить и эксплуатировать газопровод", — отметил представитель оператора.
Он добавил, что "Северный поток — 2" и российская инфраструктура для подключения новых хранилищ — самые современные и экологически безвредные сооружения для производства и транспортировки природного газа.
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
28 февраля, 14:55
В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры —британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50 процентов. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ по более высокой цене, а также Украина, которая боится потерять доход от транзита российского топлива.
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Как отмечал Владимир Путин, Россия сможет завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
Несколько дней назад принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", способное достроить "Северный поток — 2", направилось со Шри-Ланки в египетский порт Суэц.
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В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
24 февраля, 08:00
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
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Обсудить 99
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Газопровод строился пять лет и практически закончен, и тут немецкие экологи забили тревогу. У эстонских тугодумов появился очень опасный конкурент.
7 марта, 16:08
АКАНДРЕЙ КОННИН
179450008
что и следовало ожидать.Пока будут репу чесать чем достраивать,закроют к чёрту.
7 марта, 16:15
Жить-хорошо,а хорошо жить-еще лучше. .
50624379
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