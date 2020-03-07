Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода " Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода " Северный поток — 2 ", сообщает WirtschaftsWoche

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.

"Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2", — сказал глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.

Он добавил, что нужно проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях добывают этот вид углеводородов в России.

По словам адвоката-эколога Корнелии Цим, готовившей заключение от имени института в Берлине, выбросы метана при добыче газа в России и Европе "выше, чем было указано исполнителями проекта". Она не уточнила, откуда взяла эту информацию.

Однако авторы статьи отмечают, что есть разные методы замера утечек метана и подсчитать ущерб от них очень трудно.

Представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG считают доводы экологов несостоятельными.

"Проект "Северный поток — 2" был разрешен по итогам обширной проверки его экологической безопасности", — подчеркнул представитель компании.

В Nord Stream 2 AG напомнили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран и ведется оно в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.

"Получив эти разрешения, компания Nord Stream 2 AG имеет право строить и эксплуатировать газопровод", — отметил представитель оператора.

Он добавил, что "Северный поток — 2" и российская инфраструктура для подключения новых хранилищ — самые современные и экологически безвредные сооружения для производства и транспортировки природного газа.

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры —британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50 процентов. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ по более высокой цене, а также Украина, которая боится потерять доход от транзита российского топлива.

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.

Как отмечал Владимир Путин , Россия сможет завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.

Несколько дней назад принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", способное достроить "Северный поток — 2", направилось со Шри-Ланки в египетский порт Суэц.