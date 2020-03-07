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В Камбодже зарегистрировали два случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Камбодже зарегистрировали два случая заражения коронавирусом

15:44 07.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Два случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Камбодже, сообщает в субботу интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на минздрав страны.
Один зараженный - гражданин Японии, обратившийся за врачебной помощью в популярной у туристов провинции Сиемриеп, второй - гражданин самой Камбоджи, вступавший с ним в контакт, говорится в сообщении.
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Всего с японским туристом контактировали четверо местных жителей, все они были помещены в изоляционный карантин после госпитализации гражданина Японии. У одного из них анализ подтвердил наличие коронавируса, остальные пока в карантине и проходят дополнительные исследования, сообщает издание. Родственники четверых человек, контактировавших с больным японским туристом, помещены в домашний карантин, говорится в сообщении.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКамбоджаВ мире
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