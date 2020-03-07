В Камбодже зарегистрировали два случая заражения коронавирусом

Всего с японским туристом контактировали четверо местных жителей, все они были помещены в изоляционный карантин после госпитализации гражданина Японии. У одного из них анализ подтвердил наличие коронавируса, остальные пока в карантине и проходят дополнительные исследования, сообщает издание. Родственники четверых человек, контактировавших с больным японским туристом, помещены в домашний карантин, говорится в сообщении.