В Камбодже зарегистрировали два случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Два случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Камбодже, сообщает в субботу интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на минздрав страны.
Один зараженный - гражданин Японии, обратившийся за врачебной помощью в популярной у туристов провинции Сиемриеп, второй - гражданин самой Камбоджи, вступавший с ним в контакт, говорится в сообщении.
В провинции Сиемриеп находится всемирно известный древний город Ангкор.
Всего с японским туристом контактировали четверо местных жителей, все они были помещены в изоляционный карантин после госпитализации гражданина Японии. У одного из них анализ подтвердил наличие коронавируса, остальные пока в карантине и проходят дополнительные исследования, сообщает издание. Родственники четверых человек, контактировавших с больным японским туристом, помещены в домашний карантин, говорится в сообщении.
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