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В Одессе проверяют сообщение о минировании вокзалов и ТЦ
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РИА Новости

В Одессе проверяют сообщение о минировании вокзалов и ТЦ

15:39 07.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские в Одессе
Полицейские в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют сообщение о "минировании" ряда объектов в Одессе, в том числе торговых центров и вокзалов, сообщает областное управление Национальной полиции Украины.
"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы", - говорится в сообщении.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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5 марта, 11:15
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