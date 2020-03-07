В Одессе проверяют сообщение о минировании вокзалов и ТЦ

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют сообщение о "минировании" ряда объектов в Одессе, в том числе торговых центров и вокзалов, сообщает областное управление Национальной полиции Украины.
"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы", - говорится в сообщении.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.