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2020-03-07T15:34+0300
https://ria.ru/20200307/1568290665.html
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
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РИА Новости

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

15:34 07.03.2020
19092
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Зеленский ранее в интервью Guardian отметил, что сторонам нужно применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Если в Минских соглашениях "немного перенести" некоторые пункты, "то к чему плохому это может привести", задался вопросом президент Украины.
"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
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Минские соглашенияМария ЗахароваДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Зеля пытается щёки надуть. Получается плохо. На пианино причинным местом играть получается у него а щёки надувать и делать важный вид нет.
7 марта, 15:36
Егор Новиков
2610004
Ну и пускай Украина выходит из Минских соглашений! Кому от этого будет плохо? Пусть только не забудут ДЛНР освободить, полностью.
7 марта, 16:07
Felixys Felixys
1510005
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