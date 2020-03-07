Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Зеленский ранее в интервью Guardian отметил, что сторонам нужно применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Если в Минских соглашениях "немного перенести" некоторые пункты, "то к чему плохому это может привести", задался вопросом президент Украины.
"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.