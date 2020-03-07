Во Вьетнаме число зараженных коронавирусом выросло до 20 человек

До пятницы во Вьетнаме были зарегистрированы всего 16 случаев заражения, причем все больные уже выздоровели и покинули лечебные учреждения. Самой большой группой больных были знакомые между собой или находящиеся в родственных отношениях жители города на севере Вьетнама, шесть из которых вернулись в январе домой после производственной практики в китайском Ухане, а еще шесть, включая трехмесячного ребенка, заразились от них. Еще трое больных, выздоровевших во вьетнамских больницах – это два китайских туриста, отец и сын, и гражданин США вьетнамского происхождения, прибывший во Вьетнам авиарейсом с пересадкой в Ухане.