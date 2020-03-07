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Во Вьетнаме число зараженных коронавирусом выросло до 20 человек
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РИА Новости

Во Вьетнаме число зараженных коронавирусом выросло до 20 человек

15:32 07.03.2020
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом во Вьетнаме с начала вспышки достигло 20 человек, сообщает вьетнамский правительственный интернет-портал VGP.
Ранее сообщалось о 17 зараженных. В течение дня в субботу минздрав Вьетнама объявил о трех новых случаях заражения: первым стал 27-летний гражданин Вьетнама, вернувшийся 4 марта во вьетнамскую провинцию Тхайбинь из поездки в Южную Корею.
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Также два новых пациента госпитализированы в больницу Института тропических заболеваний в Ханое, оба они заразились от пациентки, о болезни которой было объявлено ранее, говорится в сообщении.
Как информирует государственное новостное агентство Вьетнама VNA, два новых пациента - это лица, вступавшие в контакт с 17-й пациенткой, гражданкой Вьетнама 27 лет, вернувшейся в страну после посещения Великобритании, Франции и Италии, о болезни которой было объявлено в пятницу. Новые пациенты – дядя пациентки номер 17 и их семейный водитель, находившиеся в строгом карантине в больнице вместе с остальными членами семьи и близкими знакомыми пациентки.
Агентство отмечает, что под больничный и домашний карантин помещены несколько пассажиров рейса авиакомпании Vietjet, которым девушка, болевшая уже третий день, прилетела из Европы, и 17 людей из числа медперсонала больницы в Ханое, куда она обратилась, прибыв на родину. Также в квартале, где живет семья пациентки, временно закрыты и подверглись дезинфекционной обработке все магазины и заведения общественного питания, говорится в сообщении. Агентство сообщает, что сейчас власти устанавливают местонахождение остальных пассажиров и членов экипажа авиарейса, которым летела пациентка.
До пятницы во Вьетнаме были зарегистрированы всего 16 случаев заражения, причем все больные уже выздоровели и покинули лечебные учреждения. Самой большой группой больных были знакомые между собой или находящиеся в родственных отношениях жители города на севере Вьетнама, шесть из которых вернулись в январе домой после производственной практики в китайском Ухане, а еще шесть, включая трехмесячного ребенка, заразились от них. Еще трое больных, выздоровевших во вьетнамских больницах – это два китайских туриста, отец и сын, и гражданин США вьетнамского происхождения, прибывший во Вьетнам авиарейсом с пересадкой в Ухане.
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