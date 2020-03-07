Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T15:25+0300
https://ria.ru/20200307/1568290477.html
ВСУ оборудуют новые позиции у населенных пунктов, заявили в ЛНР
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/39/1562543914_0:172:3068:1898_1036x0_80_0_0_fe9f5b46491ab9cefe2c993a7f61813e.jpg
РИА Новости

ВСУ оборудуют новые позиции у населенных пунктов, заявили в ЛНР

15:25 07.03.2020
768
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Пользуясь договоренностями о перемирии, противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций и оборудование новых. Данные факты также подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ)", - сообщил он
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Вчера, 15:03
В ЛНР сообщили о размещении силовиками бронетехники в районе Золотого
По словам Филипоненко, в течение минувших суток Народная милиция зафиксировала проведение инженерных работ с использованием военной и специальной техники военнослужащими 93-й бригады в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Крымское у линии соприкосновения в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
6 марта, 13:04
В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения вблизи жилых домов
120165
Обсудить 0
СММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР сообщили о размещении силовиками бронетехники в районе Золотого
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Российский предприниматель Виктор Бут
Бут призвал бизнесменов к осторожности в странах, связанных с США
Константин Затулин
Депутат прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР оценили заявление Зеленского об изменениях в Минских соглашениях
Запуск рельсового автобуса между Керчью и Анапой
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим
Белорусский НПЗ начал прием российской нефти, поставленной из Литвы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с РФ о Донбассе
В Сети высмеяли видео с демонстрацией украинской боевой мощи
В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния