ВСУ оборудуют новые позиции у населенных пунктов, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
По словам Филипоненко, в течение минувших суток Народная милиция зафиксировала проведение инженерных работ с использованием военной и специальной техники военнослужащими 93-й бригады в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Крымское у линии соприкосновения в Донбассе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.