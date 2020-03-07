Американский военнослужащий заразился коронавирусом в Италии

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о первом случае заражения новым коронавирусом среди американских военных в итальянском городе Неаполь.
"Европейское командование Вооруженных сил США повреждает первый случай (заражения) COVID19 среди американских военных в Неаполе, Италия. Официальные обновления поступят позже", - сообщается в Twitter-аккаунте командования.
Как говорится в заявлении командования, зараженный военнослужащий получает всю необходимую помощь, он ограничен в передвижениях. Военнослужащие, с которыми контактировал заразившийся американец, также изолированы в месте своего проживания. Специалисты пытаются выяснить, могли ли другие военные попасть под воздействие вируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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