Американский военнослужащий заразился коронавирусом в Италии

Как говорится в заявлении командования, зараженный военнослужащий получает всю необходимую помощь, он ограничен в передвижениях. Военнослужащие, с которыми контактировал заразившийся американец, также изолированы в месте своего проживания. Специалисты пытаются выяснить, могли ли другие военные попасть под воздействие вируса.