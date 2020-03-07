Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до шести

Автобус компании Sindbad, на котором из Германии вернулся первый поляк с коронавирусом, прибыл на конечную остановку в Гданьск в минувшее воскресенье около полудня. С этого момента он не совершал рейсов. Машина все это время находилась на стоянке. В ней провели дезинфекцию, сообщил журналистам вице-президент компании Богдан Курыс. Автобус перевозил пассажиров из немецких городов Бонн, Дюссельдорф, Эссен, Хамм, Билефельд по маршруту в города Северной Польши.