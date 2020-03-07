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Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до шести
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до шести

15:18 07.03.2020 (обновлено: 15:26 07.03.2020)
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Новый пациент с коронавирусом выявлен в Польше, общее число заразившихся возросло до шести человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
"Подтвержден один очередной случай коронавируса", - сказал Шумовский журналистам в субботу.
Он уточнил, что новый пациент путешествовал автобусом из Германии вместе с пациентом, у которого несколько дней назад был выявлен первый в Польше случай коронавируса.
По данным минздрава, пациенты заразились коронавирусом в разных странах – в Германии, Италии и Великобритании.
Автобус компании Sindbad, на котором из Германии вернулся первый поляк с коронавирусом, прибыл на конечную остановку в Гданьск в минувшее воскресенье около полудня. С этого момента он не совершал рейсов. Машина все это время находилась на стоянке. В ней провели дезинфекцию, сообщил журналистам вице-президент компании Богдан Курыс. Автобус перевозил пассажиров из немецких городов Бонн, Дюссельдорф, Эссен, Хамм, Билефельд по маршруту в города Северной Польши.
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Коронавирус COVID-19Лукаш ШумовскийРаспространение нового коронавирусаПольшаВеликобританияГерманияИталияВ мире
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