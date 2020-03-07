Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до шести

ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Новый пациент с коронавирусом выявлен в Польше, общее число заразившихся возросло до шести человек, заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
"Подтвержден один очередной случай коронавируса", - сказал Шумовский журналистам в субботу.
Он уточнил, что новый пациент путешествовал автобусом из Германии вместе с пациентом, у которого несколько дней назад был выявлен первый в Польше случай коронавируса.
По данным минздрава, пациенты заразились коронавирусом в разных странах – в Германии, Италии и Великобритании.
Автобус компании Sindbad, на котором из Германии вернулся первый поляк с коронавирусом, прибыл на конечную остановку в Гданьск в минувшее воскресенье около полудня. С этого момента он не совершал рейсов. Машина все это время находилась на стоянке. В ней провели дезинфекцию, сообщил журналистам вице-президент компании Богдан Курыс. Автобус перевозил пассажиров из немецких городов Бонн, Дюссельдорф, Эссен, Хамм, Билефельд по маршруту в города Северной Польши.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.