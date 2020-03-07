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2020-03-07T20:45+0300
https://ria.ru/20200307/1568290091.html
Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная погода в Москве
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная погода в Москве

15:17 07.03.2020 (обновлено: 20:45 07.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка гуляет с собакой по набережной
Девушка гуляет с собакой по набережной
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка гуляет с собакой по набережной. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Аномально высокая температура сохранится в Москве еще как минимум пять дней, норма превышена на восемь-десять градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Час назад было девять градусов, сейчас уже 11, и еще час может расти температура. Аномалия восемь-десять градусов выше нормы в Москве будет еще пять дней точно", — сказал Вильфанд.
Теплая погода в Москве
Вчера, 14:03
Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал агентству, что температура воздуха в Москве установила абсолютный рекорд тепла для 7 марта: воздух в столице прогрелся до 11 градусов, суббота стала самым теплым днем с начала года.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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