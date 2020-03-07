Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная погода в Москве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Аномально высокая температура сохранится в Москве еще как минимум пять дней, норма превышена на восемь-десять градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Час назад было девять градусов, сейчас уже 11, и еще час может расти температура. Аномалия восемь-десять градусов выше нормы в Москве будет еще пять дней точно", — сказал Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал агентству, что температура воздуха в Москве установила абсолютный рекорд тепла для 7 марта: воздух в столице прогрелся до 11 градусов, суббота стала самым теплым днем с начала года.