Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная погода в Москве

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал агентству, что температура воздуха в Москве установила абсолютный рекорд тепла для 7 марта: воздух в столице прогрелся до 11 градусов, суббота стала самым теплым днем с начала года.