Оперштаб выявил контактировавших с новыми заболевшими коронавирусом

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Круг лиц, с которыми контактировали новые заболевшие коронавирусом в России, определен, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
По данным оперштаба, в России за сутки зафиксировано 4 новых случая коронавируса.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
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