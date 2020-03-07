Для Крыма в 2020 году приобретут девять железнодорожных составов

КЕРЧЬ, 7 мар - РИА Новости. Новые рельсовые автобусы РА-3 и электропоезда - всего девять составов приобретут для пригородного сообщения в Крыму и Севастополе в текущем году, сообщил руководитель Росжелдора Владимир Чепец.
"Уже в этом году будет приобретено порядка девяти составов, в том числе и РА-3 (рельсовый автобус) и новые электропоезда на переменном токе, которые будут курсировать по крымской земле", - сказал журналистам Чепец.
Министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил РИА Новости ранее, что сейчас в Крыму перевозят пассажиров электропоезда производства 70-х годов прошлого века.
20 января, 12:25Количество поездов по мосту в Крым будет расти
Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.
Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва - Севастополь.
Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года. Изначально запустить движение автомобилей по мосту планировалось в декабре 2018 года, но работы были завершены с опережением. На возведении моста работали 15 тысяч мостостроителей.