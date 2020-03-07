Для Крыма в 2020 году приобретут девять железнодорожных составов

КЕРЧЬ, 7 мар - РИА Новости. Новые рельсовые автобусы РА-3 и электропоезда - всего девять составов приобретут для пригородного сообщения в Крыму и Новые рельсовые автобусы РА-3 и электропоезда - всего девять составов приобретут для пригородного сообщения в Крыму и Севастополе в текущем году, сообщил руководитель Росжелдора Владимир Чепец.

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Кубанью по Крымскому мосту отправится из Керчи Анапу днем в субботу. Рельсовый автобус РА-2 (модернизированный) состоит из трех вагонов с 222 сидячими местами.

"Уже в этом году будет приобретено порядка девяти составов, в том числе и РА-3 (рельсовый автобус) и новые электропоезда на переменном токе, которые будут курсировать по крымской земле", - сказал журналистам Чепец.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил РИА Новости ранее, что сейчас в Крыму перевозят пассажиров электропоезда производства 70-х годов прошлого века.

Президент России Владимир Путин официально открыл в конце декабря прошлого года железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной.

Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва - Севастополь.