В МИД КНДР ответили на критику учений со стороны Евросоюза

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Северокорейский МИД пообещал дать значимый ответ на критику стран Европы в связи с проведенными КНДР артиллерийскими учениями, передает Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Официальный представитель ведомства прокомментировал комментарий Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Эстонии на заседании Совета безопасности ООН в четверг в связи с проведенными КНДР ракетными пусками, которые в самой Корее обозначили как учения с использованием РСЗО.
Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген, в частности, заявил на том заседании, что проведенными пусками КНДР нарушила международное право.
"Если, как сейчас, бездумно считать проблемой нашу деятельность по самообороне, то в конце концов это будет все равно что требовать от нас отказаться от обороны собственной страны", - заявил северокорейский дипломат, отметив, что в своей постоянной критике военных учений КНДР европейские страны следуют линии США.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота - около 35 километров.