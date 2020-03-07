В МИД КНДР ответили на критику учений со стороны Евросоюза

"Если, как сейчас, бездумно считать проблемой нашу деятельность по самообороне, то в конце концов это будет все равно что требовать от нас отказаться от обороны собственной страны", - заявил северокорейский дипломат, отметив, что в своей постоянной критике военных учений КНДР европейские страны следуют линии США.