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В МИД КНДР ответили на критику учений со стороны Евросоюза
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РИА Новости

В МИД КНДР ответили на критику учений со стороны Евросоюза

15:05 07.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Северокорейский МИД пообещал дать значимый ответ на критику стран Европы в связи с проведенными КНДР артиллерийскими учениями, передает Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Официальный представитель ведомства прокомментировал комментарий Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Эстонии на заседании Совета безопасности ООН в четверг в связи с проведенными КНДР ракетными пусками, которые в самой Корее обозначили как учения с использованием РСЗО.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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Источник рассказал о докладе по санкциям против КНДР в Совбезе ООН
Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген, в частности, заявил на том заседании, что проведенными пусками КНДР нарушила международное право.
"Если, как сейчас, бездумно считать проблемой нашу деятельность по самообороне, то в конце концов это будет все равно что требовать от нас отказаться от обороны собственной страны", - заявил северокорейский дипломат, отметив, что в своей постоянной критике военных учений КНДР европейские страны следуют линии США.
"Такое опрометчивое отношение этих стран, спровоцированное США, вызовет новый значимый ответ с нашей стороны", - добавил представитель МИД КНДР.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота - около 35 километров.
Запуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее
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МИД КНДРСовет Безопасности ООНЕвросоюзЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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