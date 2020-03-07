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В ЛНР сообщили о размещении силовиками бронетехники в районе Золотого
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о размещении силовиками бронетехники в районе Золотого

15:03 07.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские силовики размещают бронетехнику вблизи участка разведения сил в Донбассе, заявил на брифинге в субботу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Нашими наблюдателями отмечено размещение двух боевых бронированных машин на блокпосту вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, где неоднократно фиксируются нашими наблюдателями и патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ нарушения режима прекращения огня подразделениями 72-й бригады ВСУ", - заявил Филипоненко.
Офицер пресс-службы уточнил, что бронетехника ВС Украины также фиксируется в подконтрольных украинским силовикам Попасной, Новоалександровке и Нижнем. Он уточнил, что в Нижнем, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики разместили также зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. 29 октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. 26 ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
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