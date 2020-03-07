Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1139

Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: там зафиксировано 98 случаев. С прошлой недели в губернаторстве введен режим чрезвычайного положения, жителям было рекомендовано без лишней необходимости не покидать своих домов.

В Японии отменены массовые мероприятия, с начала марта закрыты большинство школ. В Токио и Осака в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. Соревнования по сумо, бейсболу и другим видам спорта, а также некоторые концерты и показы мод проходят без зрителей с прямой трансляцией в сетях интернет.