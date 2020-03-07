Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1139

ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в Японии достигло 1139 человек, сообщил телеканал NHK.
Большинство из них – 696 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В самой Японии подтверждено 429 случаев заражения, состояние 61 человека оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 311 человек. Всего заболевание выявлено в 34 из 47 префектур.
Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: там зафиксировано 98 случаев. С прошлой недели в губернаторстве введен режим чрезвычайного положения, жителям было рекомендовано без лишней необходимости не покидать своих домов.
В Японии отменены массовые мероприятия, с начала марта закрыты большинство школ. В Токио и Осака в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. Соревнования по сумо, бейсболу и другим видам спорта, а также некоторые концерты и показы мод проходят без зрителей с прямой трансляцией в сетях интернет.
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