Число зараженных COVID-19 в Швейцарии выросло до 228

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии достигло 228, сообщает местный минздрав.
"По состоянию на 12.00 7 марта, зафиксировано 264 положительных результата теста на коронавирус в Швейцарии и Лихтенштейне. 228 случаев подтверждены и 36 результатов все еще проходят проверку после первого теста, который дал положительный результат", - говорится в сообщении минздрава в Швейцарии в Twitter.
#CoronaInfoCH #coronavirus— BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 7, 2020
07.03 12h Le bilan actuel fait état de 264 cas testés positifs en Suisse et FL. 228 ont été confirmés, et 36 autres sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif. https://t.co/VNy0jAiEgO pic.twitter.com/TyEwWRQsjP
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи.
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