МИД призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

В дипведомстве отметили, что эти учения по отработке боевых действий альянса, в которых, помимо европейских натовцев, участвуют более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания "холодной войны".
3 марта, 17:50Сказано в эфире"Накаляют обстановку". Военный эксперт об учениях НАТО Defender 2020В планы НАТО не входит укреплять с Россией меры деэскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя предстоящие учения Defender 2020. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Щербаков прокомментировал ситуацию.
"Под предлогом обязательств в рамках североатлантического блока CША систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе в непосредственной близости от нашей страны и регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ. Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках данных учений является Россия... Однако заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно", - заявили в МИД РФ.
"Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - подчеркнули в российском дипведомстве.
3 марта, 15:34Лавров прокомментировал предстоящие учения стран НАТО