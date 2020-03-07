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МИД призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
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РИА Новости

МИД призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

14:48 07.03.2020 (обновлено: 16:32 07.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва рекомендует странам НАТО, запланировавшим учения у границ России, задуматься о последствиях агрессивных действий, усиливающих напряженность в регионе, заявили в субботу в МИД РФ в связи с планами альянса провести в апреле-мае маневры Defender Europe-202".
В дипведомстве отметили, что эти учения по отработке боевых действий альянса, в которых, помимо европейских натовцев, участвуют более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания "холодной войны".
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20
3 марта, 17:50Сказано в эфире
"Накаляют обстановку". Военный эксперт об учениях НАТО Defender 2020В планы НАТО не входит укреплять с Россией меры деэскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя предстоящие учения Defender 2020. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Щербаков прокомментировал ситуацию.
"Под предлогом обязательств в рамках североатлантического блока CША систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе в непосредственной близости от нашей страны и регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ. Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках данных учений является Россия... Однако заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно", - заявили в МИД РФ.
"Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - подчеркнули в российском дипведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 марта, 15:34
Лавров прокомментировал предстоящие учения стран НАТО
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОСШАБезопасностьВ мире
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