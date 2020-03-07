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В Испании задержали 89 человек за ввоз мигрантов и контрабанду гашиша
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РИА Новости

В Испании задержали 89 человек за ввоз мигрантов и контрабанду гашиша

14:42 07.03.2020
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала почти 90 человек в ходе операции против преступной группировки, занимающейся незаконным ввозом мигрантов и контрабандой гашиша, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Как сообщили в ведомстве, в ходе операции "Жемчужина" была ликвидирована преступная сеть, которая ввозила мигрантов и большое количество гашиша на скоростных моторных лодках в прибрежные районы автономного сообщества Андалусия из Сеуты, анклава на границе с Марокко.
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"Задержаны 89 человек, в отношении еще 39 ведется расследование в провинциях Кадис, Малага и Сеута за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, принадлежность к преступной организации, (совершенные – ред.) против прав иностранных граждан, контрабанду, воровство и угон транспортного средства, подделку документов и незаконное хранение оружия", - говорится в релизе, опубликованном на сайте Гражданской гвардии.
По данным правоохранительных органов Испании, мигранты платили около 5 тысяч евро за перевозку, когда они доплывали до материковой Испании, их сажали в машины и отпускали только после того, как злоумышленники убеждались, что их родственники оплатили указанную сумму.
Всего правоохранителям удалось насчитать 11 случаев ввоза мигрантов, число которых составило 269 человек. Кроме того, преступная группировка доставила более 10 тысяч килограммов гашиша.
Во время обысков было изъято более 10 тонн гашиша, 26 лодок, 29 автомобилей, около 250 тысяч евро наличными и 12 единиц огнестрельного оружия.
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