В Испании задержали 89 человек за ввоз мигрантов и контрабанду гашиша

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Гражданская гвардия Испании задержала почти 90 человек в ходе операции против преступной группировки, занимающейся незаконным ввозом мигрантов и контрабандой гашиша, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщили в ведомстве, в ходе операции "Жемчужина" была ликвидирована преступная сеть, которая ввозила мигрантов и большое количество гашиша на скоростных моторных лодках в прибрежные районы автономного сообщества Андалусия из Сеуты, анклава на границе с Марокко.

"Задержаны 89 человек, в отношении еще 39 ведется расследование в провинциях Кадис, Малага и Сеута за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, принадлежность к преступной организации, (совершенные – ред.) против прав иностранных граждан, контрабанду, воровство и угон транспортного средства, подделку документов и незаконное хранение оружия", - говорится в релизе, опубликованном на сайте Гражданской гвардии.

По данным правоохранительных органов Испании, мигранты платили около 5 тысяч евро за перевозку, когда они доплывали до материковой Испании, их сажали в машины и отпускали только после того, как злоумышленники убеждались, что их родственники оплатили указанную сумму.

Всего правоохранителям удалось насчитать 11 случаев ввоза мигрантов, число которых составило 269 человек. Кроме того, преступная группировка доставила более 10 тысяч килограммов гашиша.