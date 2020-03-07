Граждане США не могут выехать из Вифлеема из-за коронавируса

Ранее министерство здравоохранения Палестины заявило о 16 случаях заражения COVID-19 среди работников отеля. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти.
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"Израильские власти не пропускают на свою территорию группу из 15 американских туристов, что стало причиной их возвращения в отель, где они жили", - заявил Собех.
"Более пяти тысяч туристов покинули район Вифлеема, сегодня из города выехали шесть туристических делегаций, сейчас в Вифлееме остаются четыре группы из 140 туристов", - добавил он.
Представитель палестинских властей отмечает, что американские граждане могут беспрепятственно покинуть Вифлеем, если Израиль даст им разрешение на выезд.
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