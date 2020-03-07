В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

"В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно", — заявила официальный представитель МИД, посоветовав НАТО "задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность".