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2020-03-07T14:55+0300
https://ria.ru/20200307/1568288927.html
Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
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РИА Новости

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

14:31 07.03.2020 (обновлено: 14:55 07.03.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
В субботу клиенты Альфа-банка пожаловались на сбой в системе, из-за которого были заблокированы банковские карты. При этом клиенты указывали, что блокировка карт была без предупреждения.
"Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но, убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем", — отмечается в сообщении.
"Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", — добавили в пресс-службе.
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РоссияАльфа-банкОбществоВ мире
Популярные комментарии
Все банки говнобанки!
7 марта, 15:22
вася васин
7430117
Все эти банки с карточками в зоне запредельной уязвимости... Имхо, скоро люди столкнуться с тем, что ни одна искусственная "система хранения" бабла не будет обеспечивать его сохранности): с экономической т.зр. это будет не выгодно, т.к. затраты на противостояние ИИ, заточенному на диверсии, будут слишком велики, а с технической: любое усложнение искусственной системы увеличивает её уязвимость по экспоненте... плюс фактор предела сложности, где количество ошибок (а вернее противоречий) становится несовместимым с её (системой) работой.
7 марта, 16:21
Александра
5620106
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