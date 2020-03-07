Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии превысило 90

Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 Малайзии увеличилось на 10 и достигло 93, сообщает местная газета Star со ссылкой на минздрав.

Генеральный директор минздрава Малайзии Нура Хишам Абдулла отметил, что всех заболевших изолировали, они проходят лечение. Все они в разной степени контактировали с 33-м заболевшим.

"Из общего числа 75 случаев заражения - это малайцы, 15 граждан Китая и три случая - из США, Японии и Италии", - добавил специалист.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.