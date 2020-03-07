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Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии превысило 90
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РИА Новости

Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии превысило 90

14:28 07.03.2020
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© REUTERS / YonhapМедицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Малайзии увеличилось на 10 и достигло 93, сообщает местная газета Star со ссылкой на минздрав.
Генеральный директор минздрава Малайзии Нура Хишам Абдулла отметил, что всех заболевших изолировали, они проходят лечение. Все они в разной степени контактировали с 33-м заболевшим.
"Из общего числа 75 случаев заражения - это малайцы, 15 граждан Китая и три случая - из США, Японии и Италии", - добавил специалист.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМалайзияВ мире
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