Слуцкий сообщил об отмене командировки в Париж из-за коронавируса

"Командировка в Париж по линии ПАСЕ отменена по причине перенесения на неопределенный срок заседаний комиссии по политическим вопросам и демократии, а также юркома. Буквально вчера секретариат комиссии по юридическим вопросам проинформировал об отмене заседания, намеченного на 10 марта, в связи с необходимыми мерами безопасности из-за вспышки коронавируса", - рассказал Слуцкий РИА Новости.