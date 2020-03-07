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Слуцкий сообщил об отмене командировки в Париж из-за коронавируса
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РИА Новости

Слуцкий сообщил об отмене командировки в Париж из-за коронавируса

14:28 07.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил об отмене командировки в Париж из-за переноса заседаний комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и юридическим вопросам на фоне ситуации с коронавирусом.
"Командировка в Париж по линии ПАСЕ отменена по причине перенесения на неопределенный срок заседаний комиссии по политическим вопросам и демократии, а также юркома. Буквально вчера секретариат комиссии по юридическим вопросам проинформировал об отмене заседания, намеченного на 10 марта, в связи с необходимыми мерами безопасности из-за вспышки коронавируса", - рассказал Слуцкий РИА Новости.
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По его словам, ранее аналогичные сообщения поступили от политического комитета, который был должен собраться в Париже 9 марта.
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Коронавирус COVID-19РоссияЛеонид СлуцкийПолитика
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