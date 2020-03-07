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Белорусский НПЗ начал прием российской нефти, поставленной из Литвы
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РИА Новости

Белорусский НПЗ начал прием российской нефти, поставленной из Литвы

14:24 07.03.2020 (обновлено: 14:25 07.03.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги с логотипом концерна "Белнефтехим"
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Российская нефть, закупленная через трейдеров с поставкой через порт в литовской Клайпеде, начала поступать на НПЗ в белорусском Новополоцке - "Нафтан", сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Ранее концерн сообщал, что Минск закупил на март через трейдеров по цене без премии два танкера российской нефти с перевалкой в Клайпеде и она будет доставлена в Белоруссию по железной дороге. Объем поставок - 160 тысяч тонн. В среду первый из двух танкеров прибыл в порт Литвы, и после разгрузки первые цистерны были направлены по железной дороге в Новополоцк. В концерне также указывали, что в выходные сырье будет доставлено на завод.
"Партия нефти, поставленная через порт в Клайпеде, прибыла на "Нафтан". Идет процесс слива, параллельно проводятся лабораторные анализы по контролю качества нефти", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что после совершения стандартных при приеме нефти процедур она будет вовлекаться в переработку.
В настоящее время оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ никак не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра.
Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск также ищет альтернативных поставщиков сырья. В текущем марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку снова на 50%.
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РоссияБелнефтехимКлайпедаБелоруссияЭкономика
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