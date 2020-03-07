Белорусский НПЗ начал прием российской нефти, поставленной из Литвы

"Партия нефти, поставленная через порт в Клайпеде, прибыла на "Нафтан". Идет процесс слива, параллельно проводятся лабораторные анализы по контролю качества нефти", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что после совершения стандартных при приеме нефти процедур она будет вовлекаться в переработку.

Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск также ищет альтернативных поставщиков сырья. В текущем марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку снова на 50%.