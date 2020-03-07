Посольство России запросило у Швеции встречу с задержанным россиянином

"С посольством РФ связались родственники задержанного и попросили установить его местонахождение. Посольство запросило информацию у службы исполнения наказаний Швеции и выяснило, что задержанный в настоящее время находится в СИЗО в Соллентуне (пригород Стокгольма - ред.). Вчера мы запросили у шведских властей возможность встречи с ним и в настоящее время ожидаем их ответа", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства.