Посольство России запросило у Швеции встречу с задержанным россиянином

СТОКГОЛЬМ, 7 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции запросило у шведских властей разрешение на встречу с россиянином, задержанным по подозрению в нападении на блогера, и в настоящее время ожидает их ответа, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Стокгольме.
"С посольством РФ связались родственники задержанного и попросили установить его местонахождение. Посольство запросило информацию у службы исполнения наказаний Швеции и выяснило, что задержанный в настоящее время находится в СИЗО в Соллентуне (пригород Стокгольма - ред.). Вчера мы запросили у шведских властей возможность встречи с ним и в настоящее время ожидаем их ответа", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства.
12 марта 2019, 16:15В Чечне прокомментировали слова спикера парламента о кровной мести
Накануне стало известно, что в шведском городе Евле задержали гражданина России, подозреваемого в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.
Нападение на Абдурахманова, выступавшего с критикой в адрес властей Чечни, было совершено 26 февраля, российские СМИ сообщили со ссылкой на сайт правозащитной ассоциации VAYFOND. До этого, согласно сообщению, в прямом эфире в своем Instagram спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру за его слова о первом президенте республики Ахмате Кадырове. Об этом сообщал и сам блогер: в интервью британскому телевидению он заявил, что воспринимает угрозу всерьез.
В данный момент видеозапись уже недоступна. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявлял, что Даудов лишь сказал, что потребует ответа за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чечни.
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