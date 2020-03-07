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На выплаты за выявление онкозаболеваний выделят более миллиарда рублей
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РИА Новости

На выплаты за выявление онкозаболеваний выделят более миллиарда рублей

14:09 07.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОбследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,2 млрд рублей на стимулирующие денежные выплаты медикам за выявление онкозаболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения", - говорится в тексте документа.
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ОнкологияМихаил МишустинОбщество
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