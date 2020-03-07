Президент Эстонии ждет результатов теста на коронавирус

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Президент Эстонии Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу отказалась от участия в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии , поскольку ожидает результатов теста на коронавирус, сданного после возвращения из США , сообщил советник главы государства Таави Линнамяэ.

"Сегодня президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем", - сказал Линнамяэ порталу государственного телерадиовещания ERR

По словам советника президента, в начале недели Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус. Помимо Кальюлайд в конгрессе принимали участие вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео.

По состоянию на пятницу, число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до 10 человек. Среди зараженных девять были пассажирами самолета, который 29 февраля прилетел в Ригу из итальянского Бергамо.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.