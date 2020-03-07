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Президент Эстонии ждет результатов теста на коронавирус
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РИА Новости

Президент Эстонии ждет результатов теста на коронавирус

14:07 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу отказалась от участия в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, поскольку ожидает результатов теста на коронавирус, сданного после возвращения из США, сообщил советник главы государства Таави Линнамяэ.
"Сегодня президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем", - сказал Линнамяэ порталу государственного телерадиовещания ERR.
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
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Число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч человек
По словам советника президента, в начале недели Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус. Помимо Кальюлайд в конгрессе принимали участие вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео.
По состоянию на пятницу, число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до 10 человек. Среди зараженных девять были пассажирами самолета, который 29 февраля прилетел в Ригу из итальянского Бергамо.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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