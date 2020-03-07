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Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла
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РИА Новости

Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

14:03 07.03.2020 (обновлено: 16:19 07.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Температура в Москве в субботу превысила отметку в плюс девять и стала рекордной за 140 лет наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Только что мне сообщили, что температура 8,9 градуса и продолжает повышаться, значит, днем будет 9,2-9,4 градуса выше нуля, то есть мы превысим предыдущий рекорд в девять градусов. В Москве установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений", — сказал он.
По словам Вильфанда, аномально высокая температура сохранится в столице еще как минимум пять дней, норма будет превышена на восемь-десять градусов.
Позднее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что суббота в Москве стала самым теплым днем в начале зимы — воздух прогрелся до 11 градусов, что является абсолютным рекордом для 7 марта.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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