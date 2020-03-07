Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Температура в Москве в субботу превысила отметку в плюс девять и стала рекордной за 140 лет наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Только что мне сообщили, что температура 8,9 градуса и продолжает повышаться, значит, днем будет 9,2-9,4 градуса выше нуля, то есть мы превысим предыдущий рекорд в девять градусов. В Москве установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений", — сказал он.
По словам Вильфанда, аномально высокая температура сохранится в столице еще как минимум пять дней, норма будет превышена на восемь-десять градусов.
Позднее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что суббота в Москве стала самым теплым днем в начале зимы — воздух прогрелся до 11 градусов, что является абсолютным рекордом для 7 марта.