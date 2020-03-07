Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

"Только что мне сообщили, что температура 8,9 градуса и продолжает повышаться, значит, днем будет 9,2-9,4 градуса выше нуля, то есть мы превысим предыдущий рекорд в девять градусов. В Москве установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений", — сказал он.