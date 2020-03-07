На Мальте зафиксировали первый случай коронавируса

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый случай коронавируса зафиксирован на Мальте, сообщает газета Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Феарне.
Сообщается, что пациент - 12-летняя итальянка. Сейчас она находится в инфекционном отделении больницы Mater Dei в городе Мсида.
По данным газеты, девочка приехала на Мальту с родителями после путешествия на север Италии. Она почувствовала недомогание в четверг, после чего ее родители связались с властями. Отмечается, что сразу после прилета из Италии девочка и ее родители оставались на карантине дома, следуя советам органов здравоохранения.
"Ребенок не ходил в школу, а родители не ходили на работу и не выходили из дома... Их контакты с другими людьми были минимальными", - приводит газета слова министра.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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