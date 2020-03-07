На Мальте зафиксировали первый случай коронавируса

Сообщается, что пациент - 12-летняя итальянка. Сейчас она находится в инфекционном отделении больницы Mater Dei в городе Мсида.

"Ребенок не ходил в школу, а родители не ходили на работу и не выходили из дома... Их контакты с другими людьми были минимальными", - приводит газета слова министра.