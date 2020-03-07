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В Иране за сутки более 20 человек умерли от COVID-19
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РИА Новости

В Иране за сутки более 20 человек умерли от COVID-19

13:54 07.03.2020 (обновлено: 14:22 07.03.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiПолицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране достигло 5823 случаев, из них 145 – со смертельным исходом, за сутки скончался 21 человек, сообщил в субботу официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
В эфире телеканал IRINN Джаханпур сообщил, что за сутки удалось установить 1076 новых случаев заражений коронавирусом, что с учетом данных предыдущего дня дает 5823 случая заражения коронавирусом с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о заболевании.
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Из более чем 5,8 тысячи больных 1669 выздоровели, но погибли 145 – новых жертв за сутки оказалось 21.
Коронавирус затронул абсолютно все провинции Ирана.
Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведения вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.
По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.
В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.
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