В Иране за сутки более 20 человек умерли от COVID-19

ТЕГЕРАН, 7 мар – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Число заражений коронавирусом в Иране достигло 5823 случаев, из них 145 – со смертельным исходом, за сутки скончался 21 человек, сообщил в субботу официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

В эфире телеканал IRINN Джаханпур сообщил, что за сутки удалось установить 1076 новых случаев заражений коронавирусом , что с учетом данных предыдущего дня дает 5823 случая заражения коронавирусом с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о заболевании.

Из более чем 5,8 тысячи больных 1669 выздоровели, но погибли 145 – новых жертв за сутки оказалось 21.

Коронавирус затронул абсолютно все провинции Ирана.

Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведения вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.

По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.