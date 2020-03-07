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2020-03-07T15:01+0300
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В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
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РИА Новости

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

13:54 07.03.2020 (обновлено: 15:01 07.03.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация вина
Дегустация вина
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
Это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, находящейся в этом же районе.
Вино из погребов просочилось в трубы через течь из-за более высокого давления по сравнению с водой.
Власти извинились за инцидент в фейсбуке и заверили жителей деревень, что утечка вина никак не навредит их здоровью.
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Игристое виноЭмилия-РоманьяИталияОбщество - ВидеоВ мире
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Нефертити Васильевна Фишман
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