В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
Un fallo en el sistema de drenaje de una bodega de Settecani (Modena, Italia) provoca que fluya lambrusco por las tuberías de las casas del pueblo.— Ibon Perez (@ibonpereztv) March 6, 2020
Alabado sea el señor 🙌 🍷 pic.twitter.com/C9avB2gwYw
Это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, находящейся в этом же районе.
Вино из погребов просочилось в трубы через течь из-за более высокого давления по сравнению с водой.
Власти извинились за инцидент в фейсбуке и заверили жителей деревень, что утечка вина никак не навредит их здоровью.
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