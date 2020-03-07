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2020-03-07T13:49+0300
https://ria.ru/20200307/1568287819.html
Боррель: в ЕС уверены в независимости процесса по делу MH17
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РИА Новости

Боррель: в ЕС уверены в независимости процесса по делу MH17

13:49 07.03.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уверен в независимости открывающегося в Гааге судебного процесса по крушению рейса MH17. Россия ранее заявляла, что считает расследование по этому делу предвзятым.
Судебное заседание откроется в Гааге 9 марта.
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Часть переданных Россией данных по MH17 следствие проигнорировало
"Мы помним крушение самолета, совершавшего рейс МН17, над восточной частью Украины 17 июля 2014 года. Та трагедия унесла невинные жизни 298 граждан 17 национальностей. Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении рейса МН17", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Он отметил, что ЕС "вновь заявляет о своей полной уверенности в независимости и профессионализме юридической процедуры (судебного процесса)".
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
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МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17
"Поскольку Объединенная следственная группа продолжает расследование по этому уголовному делу, ЕС призывает все государства, в том числе РФ, в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - отметил Боррель.
Накануне в МИД РФ заявили, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на окружной суд Гааги перед началом процесса. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в Нидерландах развернута информационная кампания, и происходит это с подачи прокуратуры Нидерландов, которая возглавляет работу Совместной следственной группы (ССГ).
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
ССГ, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Московский Кремль
4 марта, 12:24
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
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Жозеп БоррельМария ЗахароваMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковМалайзияНидерландыУкраинаВ мире
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