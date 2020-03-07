В SOCAR отметили устойчивость операций, несмотря на подешевевшую нефть

БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Официальный представитель Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что компания допускает убытки от продажи более дешевой нефти после провала соглашения ОПЕК +, но считает свою операционную деятельность устойчивой вследствие компенсаций таких потерь за счёт нефтехимии и нефтепереработки.

"SOCAR в последние годы не инвестировала в добычу неконвенциональной нефти и наши инвестиции были направлены в основном на развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Азербайджане и за его пределами. Это помогло нам сбалансировать наш бизнес-портфель", - сказал он.

Таким образом, по словам представителя компании, комментирующего фактический срыв переговоров в рамках ОПЕК+ накануне, "если и будут убытки от продажи сырой нефти ввиду более низких цен, то скорее всего вырастет маржа в нефтепереработке и нефтехимии, где SOCAR отчасти закупает нефть у других компаний по рыночной цене".