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В SOCAR отметили устойчивость операций, несмотря на подешевевшую нефть
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РИА Новости

В SOCAR отметили устойчивость операций, несмотря на подешевевшую нефть

13:45 07.03.2020 (обновлено: 14:26 07.03.2020)
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© Фото : страница компании SOCAR в FacebookГосударственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
© Фото : страница компании SOCAR в Facebook
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. Архивное фото
БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил РИА Новости, что компания допускает убытки от продажи более дешевой нефти после провала соглашения ОПЕК+, но считает свою операционную деятельность устойчивой вследствие компенсаций таких потерь за счёт нефтехимии и нефтепереработки.
"SOCAR в последние годы не инвестировала в добычу неконвенциональной нефти и наши инвестиции были направлены в основном на развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Азербайджане и за его пределами. Это помогло нам сбалансировать наш бизнес-портфель", - сказал он.
Таким образом, по словам представителя компании, комментирующего фактический срыв переговоров в рамках ОПЕК+ накануне, "если и будут убытки от продажи сырой нефти ввиду более низких цен, то скорее всего вырастет маржа в нефтепереработке и нефтехимии, где SOCAR отчасти закупает нефть у других компаний по рыночной цене".
"Таким образом, за прошедшее десятилетие SOCAR проделала значительную работу с тем, чтобы достичь устойчивости операций и понизить зависимость обшей прибыли от одного вида продукции", - отметил Ахмедов.
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SOCARОПЕКАзербайджанВ миреЭкономика
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