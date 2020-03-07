В офисе Зеленского рассказали о реформе децентрализации

"Да, конечно (реформа должна быть проведена до местных выборов). В этом главная задача – отдать на места полномочия и возможности, но при этом сбалансировать какое-то взаимодействие местного самоуправления и власти, чтобы эти задачи были синхронными, и общенациональными, а не только локальными", - сказал Трофимов в интервью телеканалу "Украина 24".