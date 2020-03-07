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В офисе Зеленского рассказали о реформе децентрализации
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РИА Новости

В офисе Зеленского рассказали о реформе децентрализации

13:39 07.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов сообщил, что реформа децентрализации в стране должна быть завершена до проведения местных выборов, которые запланированы на осень 2020 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать предложенный им проект изменений в конституцию страны в части децентрализации и направить законопроект на доработку. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
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"Да, конечно (реформа должна быть проведена до местных выборов). В этом главная задача – отдать на места полномочия и возможности, но при этом сбалансировать какое-то взаимодействие местного самоуправления и власти, чтобы эти задачи были синхронными, и общенациональными, а не только локальными", - сказал Трофимов в интервью телеканалу "Украина 24".
Ранее украинский президент зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Зеленский внес на замену в Раду законопроект о децентрализации. Позднее документ раскритиковали посольства Канады, ФРГ и Швеции.
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Дмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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