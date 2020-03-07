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В SOCAR пояснили стремление ряда членов ОПЕК+ снизить цену на нефть
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РИА Новости

В SOCAR пояснили стремление ряда членов ОПЕК+ снизить цену на нефть

13:39 07.03.2020 (обновлено: 13:57 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что некоторые члены ОПЕК+ возможно считают даже желательным краткосрочное снижение нефтяных цен - для давления на позиции "сланцевиков" на рынке.
"Как это порой бывает, некоторые участники (ОПЕК+ - ред.), возможно, считают целесообразным кратковременное снижение цен на нефть. Как и в далеком 2014 году здесь, похоже, снова фигурирует аргумент оказать давление на рыночные позиции неконвенциональных производителей нефти, в частности, нефти из плотных коллекторов, то есть сланцевой нефти, поскольку для них точка безубыточности находится выше, чем для производителей конвенциональной нефти. Если брать за основу это обоснование, то скорее всего речь может идти о временном снижении цены", - заявил он.
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