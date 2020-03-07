В SOCAR пояснили стремление ряда членов ОПЕК+ снизить цену на нефть

"Как это порой бывает, некоторые участники (ОПЕК+ - ред.), возможно, считают целесообразным кратковременное снижение цен на нефть. Как и в далеком 2014 году здесь, похоже, снова фигурирует аргумент оказать давление на рыночные позиции неконвенциональных производителей нефти, в частности, нефти из плотных коллекторов, то есть сланцевой нефти, поскольку для них точка безубыточности находится выше, чем для производителей конвенциональной нефти. Если брать за основу это обоснование, то скорее всего речь может идти о временном снижении цены", - заявил он.