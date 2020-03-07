На Урале спасатели сняли 20 рыбаков с оторвавшейся льдины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Спасатели в субботу сняли 20 рыбаков с оторвавшейся льдины на Белоярском водохранилище в Спасатели в субботу сняли 20 рыбаков с оторвавшейся льдины на Белоярском водохранилище в Свердловской области , сообщает ГУМЧС по региону.

"Седьмого марта в 13.15 (11.15 мск) поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на акватории Белоярского водохранилища в Заречном городском округе (Свердловская область). Об отрыве льдины в двух километрах от берега сообщили сами рыбаки, позвонив по единому номеру вызова экстренных служб", - говорится в сообщении.

К месту происшествия на катере с воздушной подушкой незамедлительно выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, осуществляющие круглосуточное дежурство на спасательной станции, а также спасатели городской службы спасения на двух плавсредствах на воздушной подушке.