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На Урале спасатели сняли 20 рыбаков с оторвавшейся льдины
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РИА Новости

На Урале спасатели сняли 20 рыбаков с оторвавшейся льдины

13:35 07.03.2020
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© РИА Новости / Павел КомаровБригада спасателей
Бригада спасателей
© РИА Новости / Павел Комаров
Бригада спасателей. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Спасатели в субботу сняли 20 рыбаков с оторвавшейся льдины на Белоярском водохранилище в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
"Седьмого марта в 13.15 (11.15 мск) поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на акватории Белоярского водохранилища в Заречном городском округе (Свердловская область). Об отрыве льдины в двух километрах от берега сообщили сами рыбаки, позвонив по единому номеру вызова экстренных служб", - говорится в сообщении.
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К месту происшествия на катере с воздушной подушкой незамедлительно выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, осуществляющие круглосуточное дежурство на спасательной станции, а также спасатели городской службы спасения на двух плавсредствах на воздушной подушке.
В течение получаса все рыбаки были доставлены на берег. Пострадавших нет, уточняет ведомство.
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