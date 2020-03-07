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Формат ОПЕК+ не исчерпал себя, считают в SOCAR
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РИА Новости

Формат ОПЕК+ не исчерпал себя, считают в SOCAR

13:31 07.03.2020 (обновлено: 13:53 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Формат ОПЕК+ не исчерпал себя вопреки отсутствию консенсуса, цели обеспечения стабильности рынка и цен актуальны по сей день, заявил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
"На мой взгляд, формат ОПЕК+ не исчерпал себя, несмотря на утверждаемую неспособность достигнуть консенсуса на последнем заседании. Экспертное сообщество сходится в том, что общие цели участников данного формата, которые их изначально объединили, продолжают сохранять свою актуальность - это желание совместно регулировать рынки нефти и желание избежать долгосрочного падения цены на нефть", - заявил Ахмедов.
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