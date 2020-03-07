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2020-03-07T13:29+0300
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Число случаев заражения COVID-19 в Австрии достигло 74
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РИА Новости

Число случаев заражения COVID-19 в Австрии достигло 74

13:29 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в Вене
Мужчина в медицинской маске в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 7 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 74, сообщил в субботу минздрав республики.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщал о 63 заболевших.
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Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, к настоящему моменту в Австрии провели 4 тысячи 308 тестов на коронавирус, 74 из них оказались положительными.
В пятницу Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение заболевания в стране. Во-первых, прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также в аэропорты Милана и Болоньи.
Кроме того, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией. В-третьих, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием станет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
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