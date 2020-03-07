В Мытищах обнаружили тело младенца в водостоке канализации

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рабочие обнаружили тело младенца в водостоке канализации в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела плода мужского пола в водостоке канализации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело младенца было обнаружено 5 марта во время очистки канала канализационно-насосной станции.
Сообщается, что следователем было осмотрено место обнаружения тела, назначено проведение судебно-медицинского исследования. Будут установлены все обстоятельства произошедшего.