В Мытищах обнаружили тело младенца в водостоке канализации

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рабочие обнаружили тело младенца в водостоке канализации в подмосковных Рабочие обнаружили тело младенца в водостоке канализации в подмосковных Мытищах , сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области

"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела плода мужского пола в водостоке канализации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело младенца было обнаружено 5 марта во время очистки канала канализационно-насосной станции.