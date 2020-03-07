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В Мытищах обнаружили тело младенца в водостоке канализации
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РИА Новости

В Мытищах обнаружили тело младенца в водостоке канализации

13:29 07.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рабочие обнаружили тело младенца в водостоке канализации в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела плода мужского пола в водостоке канализации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело младенца было обнаружено 5 марта во время очистки канала канализационно-насосной станции.
Сообщается, что следователем было осмотрено место обнаружения тела, назначено проведение судебно-медицинского исследования. Будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
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