В Пятигорске проходит полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – проходит в Пятигорске, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"

В состязании участвуют 103 полуфиналиста из 18 регионов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представивших свои проекты, связанные с индустрией туризма. Они выполняют индивидуальные и групповые аналитические задания, презентуют свои идеи, участвуют в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами.

"Для нас очень важно, что такой конкурс проходит именно на Ставрополье, и от нашего края в нем участвует сразу 41 человек. Сегодня индустрия курортов и туризма – одно из самых перспективных направлений развития нашего региона, который с каждым годом принимает все больше гостей. И я уверен, что конкурс "Мастера гостеприимства" поможет нашим специалистам обменяться опытом и наладить связи с коллегами из других регионов. А лучшие проекты будут реализованы в крае", – приводится в сообщении комментарий губернатора края Владимира Владимирова.

По словам руководителя конкурса Евгения Малыгина, Ставропольский край – лидер по числу приглашенных участников состязания. Он также отметил, что этот полуфинал традиционно в большей степени представлен прекрасным полом: 60,5 процента участниц — девушки, 39,5 процента – мужчины. Двум самым молодым конкурсанткам 18 лет, двум самым опытным — по 56.

"Люди разных профессий и возрастов представляют сегодня свои регионы в Пятигорске, среди них – руководитель медиахолдинга "Архыз 24", организатор туристических поездок, по территории СКФО для иностранных туристов, создатель программы казачьих квестов в городе Пятигорске, победитель еще одного проекта нашей платформы – конкурса "Лидеры России" и много других ярких участников", – рассказал Малыгин.

По результатам полуфиналов будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта. До конца марта очные испытания полуфиналистов также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутстке.

© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства" Гости открытия полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске © Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства" Гости открытия полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске

Завершится конкурс в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Будут выбраны 50 победителей. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25-ти из них также вручат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы власти, ведущие компании и организации.

© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства" Открытие полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске © Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства" Открытие полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — новый проект, созданный для развития регионального туризма и повышения стандартов сервиса. В нем участвуют предприниматели и специалисты из различных сфер индустрии, студенты и выпускники, планирующие построить карьеру в этой сфере.

Состязание стартовало 13 ноября, организаторы приняли более 20 тысяч заявок со всей России. По итогу заочных испытаний до полуфиналов допустили 1120 человек из 15 регионов. Среди номинантов — "Лучший гид-любитель России-2018", тревел-мама, велоколлекционер, инструкторы по туризму и сотрудники отеля.