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Туризм
2020-03-07T13:39+0300
https://ria.ru/20200307/1568287198.html
В Пятигорске проходит полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
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РИА Новости

В Пятигорске проходит полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

13:39 07.03.2020
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© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"Запуск пятигорского этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Запуск пятигорского этапа конкурса Мастера гостеприимства
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – проходит в Пятигорске, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"
В состязании участвуют 103 полуфиналиста из 18 регионов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представивших свои проекты, связанные с индустрией туризма. Они выполняют индивидуальные и групповые аналитические задания, презентуют свои идеи, участвуют в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами.
"Для нас очень важно, что такой конкурс проходит именно на Ставрополье, и от нашего края в нем участвует сразу 41 человек. Сегодня индустрия курортов и туризма – одно из самых перспективных направлений развития нашего региона, который с каждым годом принимает все больше гостей. И я уверен, что конкурс "Мастера гостеприимства" поможет нашим специалистам обменяться опытом и наладить связи с коллегами из других регионов. А лучшие проекты будут реализованы в крае", – приводится в сообщении комментарий губернатора края Владимира Владимирова.
По словам руководителя конкурса Евгения Малыгина, Ставропольский край – лидер по числу приглашенных участников состязания. Он также отметил, что этот полуфинал традиционно в большей степени представлен прекрасным полом: 60,5 процента участниц — девушки, 39,5 процента – мужчины. Двум самым молодым конкурсанткам 18 лет, двум самым опытным — по 56.
"Люди разных профессий и возрастов представляют сегодня свои регионы в Пятигорске, среди них – руководитель медиахолдинга "Архыз 24", организатор туристических поездок, по территории СКФО для иностранных туристов, создатель программы казачьих квестов в городе Пятигорске, победитель еще одного проекта нашей платформы – конкурса "Лидеры России" и много других ярких участников", – рассказал Малыгин.
По результатам полуфиналов будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта. До конца марта очные испытания полуфиналистов также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутстке.
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"Гости открытия полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске
Гости открытия полуфинала конкурса Мастера гостеприимства в Пятигорске
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"
Гости открытия полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске
Завершится конкурс в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Будут выбраны 50 победителей. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25-ти из них также вручат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы власти, ведущие компании и организации.
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"Открытие полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске
Открытие полуфинала конкурса Мастера гостеприимства в Пятигорске
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"
Открытие полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" в Пятигорске
Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — новый проект, созданный для развития регионального туризма и повышения стандартов сервиса. В нем участвуют предприниматели и специалисты из различных сфер индустрии, студенты и выпускники, планирующие построить карьеру в этой сфере.
Состязание стартовало 13 ноября, организаторы приняли более 20 тысяч заявок со всей России. По итогу заочных испытаний до полуфиналов допустили 1120 человек из 15 регионов. Среди номинантов — "Лучший гид-любитель России-2018", тревел-мама, велоколлекционер, инструкторы по туризму и сотрудники отеля.
Наставниками проекта стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, старший вице-президент Сбербанка Андрей Ванин и еще около 40 именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.
Второй полуфинал конкурса Мастера гостеприимства, прошедший в Туле 25-27 февраля
29 февраля, 10:00Туризм
В Туле завершился второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
100000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСколковоУфаСтавропольский крайКалининград
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