Число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч человек

Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево

ЖЕНЕВА, 7 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подтвержденных случаев Количество подтвержденных случаев коронавируса по всему миру превысило 101 тысячу человек, почти 3,5 тысячи скончались от заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"По всему миру за период с 31 декабря 2019 по 7 марта 2020 сообщается о 101 827 подтвержденных случаях COVID-19 и 3484 смертях", - сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.